شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجيه الشكر لطاقم حكام قمة الزمالك و الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، الشكر إلى طاقم حكام مباراة الزمالك و الأهلي بقيادة محمود البنا ، بعد الأداء الرائع لطاقم الحكام و الخروج بالمباراة لبر الأمان.

حقق فريق الأهلى فوزاً مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز وسجل ثنائى الأهلى محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك فى الدقيقة 31 وبذلك يرفع الاهلى رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة .

ورفض مسئولو اللجنة الثلاثية صرف مكافأة خاصة لطاقم حكام القمة بعد مباراة الزمالك والأهلي ، حيث ضم طاقم التحكيم كلاً من-

محمود البنا "حكم ساحة"- محمود أبو الرجال" مساعد أول"- أحمدتوفيق طلب "مساعد ثان"-محمد معروف "حكم رابع-محمدعادل "حكم فيديو"- محمود عاشور"مساعد حكم فيديو"

قال محمود البنا، حكم لقاء القمة بين الأهلى والزمالك أن الأمور سارت بشكل جيد مؤكدا أنه لا يعتمد على تقنية الفيديو فى المباريات من أجل التركيز فى قرارته وعدم حدوث أى خطأ.

أضاف البنا فى تصريحات تلفزيونية: "نستعد بشكل جيد من الناحية البدنية والناس متخيلة أن الحكم مثل الملاك لا يخطأ والأمور لم تكن سهلة فى لقاء القمة والتحكيم فى أفريقيا أسهل من القمة لأن الأخطاء فى أفريقيا تترك البلد ولكن القمة أنت أمام الجماهير دائمًا".

ووجه البنا الشكر إلى لاعبى الأهلي والزمالك لعدم الاعتراض على القرارات التحكيمية موضحا أن لقاء القمة هو بداية للقضاء على التحكيم الأجنبى فى مصر متابعا:"الفار نبهنى لضربة الجزاء ولكن أنا صاحب القرار فى النهاية وراض تمامًا عن قرارتى التحكيمية ".

تحدث البنا،عن طموحه فى التحكيم بكأس العالم مستقبلا قائلا:" أحلم بالتحكيم فى كأس العالم مستقبلا والمشوار طويل من أجل الوصول إلى تلك النقطة وهى تأتى بترشيحات من جانب اتحاد الكرة المصرى والاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولي".

وعن مثله الأعلى فى التحكيم المصرى، شدد: "أتعلم من جميع الحكام المصريين كما أتعلم من الحكام خارج الدورى الممتاز وهو من يريد التألق والتعلم فعليه مشاهدة واحترام كافة الحكام".