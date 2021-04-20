شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعتذر لجماهير الاتحاد: الإسكندرية وسيد البلد فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر السيناريست مدحت العدل، لجماهير نادى الاتحاد السكندرى، بعد تصريحاته الأخيرة التى فهمها جمهور الاتحاد السكندرى، بأنها تقليل من شأنهم وشأن ناديهم، عندما هاجم يوسف أوباما بسبب أداءه فى مباراة القمة الأخيرة التى فاز بها الأهلى، ووصفه بأنه لم يلعب بدون روح مع فريقه الزمالك ومطالبه بمغادرة الفريق والعودة لنادى الاتحاد.

وكتب العدل، عبر حسابه على فيس بوك: "أعتذر لجماهير (سيد البلد) الاتحاد السكندرى العريق، الذى أحتفظ معه ومع جماهيره بحالة حب عن كلمة غير مقصودة فى مداخلة مع خالد الغندور، ما قصدته أن أوباما لم يلعب بروح إلا هناك فليعد إليه.. الإسكندرية وسيد البلد فى قلبى".





وشن السيناريست مدحت العدل، هجوماً على لاعبى الزمالك ومدربهم الفرنسى كارتيرون، بعد الخسارة من الأهلى فى القمة 121 بالدورى، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لاعبى الزمالك بقى عندهم عقدة نفسية أمام الأهلى، نازلين نلاعب فرقة إحنا أعلى منها فنياً وكارتيرون نازل يدافع معرفش ليه، كان فاكر نفسه مثلا هيلاعب بايرن ميونيخ".

وأضاف العدل: "فى استهتار فى الملعب الشوط الأول حاجة تكسف بجد، مدرب مش جريء وقاعد جنبه أسامة نبيه بيعمل إيه معرفش، منزلين مروان حمدى اللى الجزيرى أحسن منه عشر مرات، حاجة تحرق الدم".

وتابع العدل، "محمود علاء مش عارف يشوط ركلة جزاء طب ما تقعد على جنب أحسنلك، فرجانى ساسى عايز 2 مليون يورو ليه عمل ايه للزمالك فى المباريات الكبيرة، أوباما جاى الزمالك يعمل إيه خايف ومرعوش أخره مليون جنيه فى السنة، وأخره يلعب فى الاتحاد السكندرى".

وأضاف مدحت العدل تصريحاته قائلا، "لاعبى الزمالك أصغر من تى شيرت القلعة البيضاء، لو كنت رئيس النادى كنت أمشيهم فوراً وأجيب أشبال، عارف الدورى لسه بدرى بس لو فضلنا كده يبقى راح فى داهية ".