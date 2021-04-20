شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر سيعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد شهر من الآن عقب الانتهاء من إجراء عملية جراحية في الذراع وخوض تدريبات داخل الجيم.

وبدأت حالة حمدي فتحي في التحسن وخوض التدريبات البدنية في صالة الجيم ومن بعدها الجري للحفاظ على حالته البدنية حتى لا تتأثر بالسلب كثيرا مع العودة للتدريبات الجماعية.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بكسر في عظمة الكعبرة خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير ومنذ ذلك الحين يغيب عن المشاركة في المباريات، ويواصل حمدي فتحي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل التي يؤديها، وذلك على هامش تدريبات فريقه على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخوض حمدي فتحي تدريبات بدنية في «الجيم» ثم يستكملها بالجري حول الملعب ولمس الكرة، وفقا لبرنامج العلاج الذي يخضع له وكان اللاعب خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه للإصابة في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير، وذلك لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.