شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينتظر عرضا رسميا من بلجيكا لمدافعه الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، التعليق على عرض جينت البلجيكي لمدافع زعيم الثغر والمنتخب الأولمبي عبد الغني محمد، مؤكدا للاعب أنه لن يناقش عرضا لم يصل به فاكسا رسميا لإدارة النادي حتى الآن، وهو ما تفهمه اللاعب وطالب النادي البلجيكي بضرورة التفاوض عبر المنصات الشرعية من خلال إدارة النادي.

ورحب عبد الغني أحد أبناء قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري بالعرض الأوروبي للاحتراف وأكد سعادته بالتجربة حال إتمامها، لكنه في الوقت ذاته أكد على احترامه لرغبة النادي السكندري وقرار العميد حسام حسن في حسم وجهة اللاعب المقبل سواء بالاستمرار لنهاية عقده مع الاتحاد الذي ينتهي بعد أربعة مواسم، أو السماح له بالاحتراف المبكر.

وقال عبد الغني محمد في تصريحات لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "تلقيت عرضا بالفعل لكن بشكل ودي، لم يصل الاتحاد حتى الآن أي عرض رسمي، وبالتالي لا يمكن مناقشة أي عرض بعيدا عن المنصة الشرعية من خلال إدارة الاتحاد".

وتابع صخرة الدفاع السكندري: "طموحي بالطبع اللعب في أوروبا والوصول لأعلى المستويات في كرة القدم، لكن لن يكون تحقيق طموحي وحلمي الشخصي بعيدا عن رغبة وموافقة الاتحاد السكندري بيتي الحقيقي في كرة القدم الذي أدين له كثيرًا".

عبد الغنى محمد أحد أهم المواهب الصاعدة بنادى الاتحاد، يرتبط مع الفريق بعقد يمتد لخمسة مواسم تنتهي في 2025، ويُعد عبد الغنى محمد مواليد 2002 لاعب المنتخب القومى للشباب أحد اللاعبين الموهوبين بنادى الاتحاد، ويحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفنى وأصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق.