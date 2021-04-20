الامارات | لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد وتقرر استمرار العمل بخطة "2020 - 2024"

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد وتقرر استمرار العمل بخطة "2020 - 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الحكام في مقر اتحاد الكرة بدبي أمس اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة سالم علي الشامسي رئيس اللجنة، وبمشاركة محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم ، يعقوب الحمادي ، حمد بن حنيفة ، وفاطمه العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني ، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشمادوي مقرراً، فيما إعتذر حمد المزروعي عضو اللجنة عن حضور الاجتماع بداعي السفر.

وبدأ جدول الأعمال بالاطلاع على خطة إدارة الحكام لتطوير السلك التحكيمي "2020 – 2024"، المعتمدة من اللجنة السابقة، وارتأت اللجنة استمرار العمل بتلك الخطة وتوفير كل سبل الدعم لمواصلة عملية الأرتقاء بمستويات منظومة التحكيم ومنتسبيها، كما تم الاطلاع على المشاركات الخارجية للحكام والمُقيّمين خلال الفترة القادمة ، وتمنت اللجنة لهم التوفيق في أداء مهامهم على الوجه الأفضل، وتمثيل الدولة بصورة مُشرفة تليق بسمعة التحكيم الإماراتي.

وفي بداية الاجتماع توجه سالم علي الشامسي بالشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم اللامحدود لتطوير منظومة التحكيم وكافة منتسبيها, وثمن ثقتة الغالية التي أولاها للجنة الحكام بتشكيلها الجديد ، كما رحب بأعضاء اللجنة وتمنى التوفيق والنجاح للجميع خلال المرحلة القادمة، وتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الحكام السابقة على جهودها المخلصة طوال الفترة الماضية.

واطلعت اللجنة على نشاط إدارة الحكام خلال شهر إبريل الحالي الذي يتضمن عقد ورش عمل فنية وتدريبات بدنية وعملية لكافة فئات الحكام والمُقيّمين، وتمنت أن ينعكس هذا العمل على أدائهم خلال الفترة القادمة. وتقرر خلال الاجتماع تسمية محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة متحدثاً رسمياً للجنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news