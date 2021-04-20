الامارات | اتحاد الكرة يقرر إقامة نهائي الكأس على استاد هزاع بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة نهائي الكأس على استاد هزاع بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020 - 2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم الأحد الموافق 16 مايو المقبل. ويستعد استاد هزاع بن زايد لاحتضان نهائي أغلى البطولات الكروية للمرة الثالثة، بعد أن استضاف نسختين ماضيتين الأولى موسم 2014 - 2015 بين النصر والأهلي (شباب الأهلي)، والتي انتهت بفوز النصر بضربات الجزاء الترجيحية، فيما كانت النسخة الثانية في موسم 2018 - 2019، وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي وانتهت بفوز شباب الأهلي (2 - 1).

ويُعّد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتماشى مع النهضة العمرانية لدولة الإمارات.

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