شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكو الزمالك في «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النادي الأبيض، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وطلب المدرب البرتغالي في شكواه، الحصول على باقي مستحقاته من نادي الزمالك، والتي تقدر بحوالي 600 ألف يورو، وهى قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة له من راتبه الشهري.

وكان مسؤولو نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد العزيز، قرروا إقالة باتشيكو، من تدريب الفريق في شهر مارس الماضي، بسبب سوء النتائج والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.