شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وسموحة القادمة والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ماهو موعد مباراة الاهلى وسموحة القادمة ؟ موعد مباراة الاهلى وسموحة القادمة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري المصري موسم 2020 -2021 هو يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 ويستقبل النادي الأهلي ضيفه فريق سموحة على استاد السلام بمحافظة القاهرة .



وحقق الأهلي الفوز فى المباراة الأخيرة له أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 فى مباراة القمة ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدد نقاط 30 نقطة ويقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاطٍ فقط.

وتبحث جماهير الاهلي عن موعد مباراة الأهلى وسموحة القادمة وموعدها بالتحديد وتلعب المباراة الساعة التاسعة والنصف مساءً 9.30 م بتوقيت القاهرة .

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة فى الدوري العام ؟

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت، والإذاعة المصرية وبالتحديد إذاعة الشباب والرياضة .