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موعد مباراة الاهلي وسموحة القادمة والقناة الناقلة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

ماهو موعد مباراة الاهلى وسموحة القادمة ؟ موعد مباراة الاهلى وسموحة القادمة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من موسم 2020 -2021 هو يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 ويستقبل النادي الأهلي ضيفه فريق سموحة على استاد السلام بمحافظة القاهرة .


وحقق الأهلي الفوز فى المباراة الأخيرة له أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 فى مباراة القمة ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدد نقاط 30 نقطة ويقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاطٍ فقط.

وتبحث جماهير الاهلي عن موعد مباراة الأهلى وسموحة القادمة وموعدها بالتحديد وتلعب المباراة الساعة التاسعة والنصف مساءً 9.30 م بتوقيت القاهرة .

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة فى الدوري العام ؟
تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت، والإذاعة المصرية وبالتحديد إذاعة الشباب والرياضة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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