شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن بيان رمضان صبحي : «يرد على نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأسبق، على البيان الذي أصدره رمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز، بشأن رغبته في الرحيل عن النادي السماوي وعودته لصفوف الأهلي .

كان رمضان صبحي قال عبر استورى إنستجرام الخاص به: «نظرًا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرًا، فأود التوضيح بأني سعيد جدًا بالتواجد في نادي بيراميدز، منذ بداية الموسم وحتى الآن.. فكرة الرحيل عنه لأي وجهة أخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب»، مضيفًا: «ولست مندهشًا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التليفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي لبيراميدز والتى بالعكس تمامًا تمت عن قناعة تامة منى بمشروع النادي في المستقبل».

وأكد: «كل تركيزي الآن هو بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح وأيضا من أجل الحفاظ على تواجدي داخل المنتخب الأول وتجهيزًا أيضًا لأوليمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي».

وعلق ضياء السيد على بيان رمضان صبحي قائلاً: «رمضان صبحي، بيرد على نفسه في هذا البيان»، مضيفًا: «اللاعب هو من تحدث في أحد البرامج التليفزيونية عن رغبته في العودة للأهلي».

وأضاف: «أعتقد أن رمضان صبحي، أصدر هذا البيان، بعدما تم توجيه له لوم شديد من جانب إدارة بيراميدز».

وأشار: «بيراميدز فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين للغاية، ولكنه يحتاج لإجراء تعديلات إدارية وفنية، حتى يستطيع الفوز بالبطولات».