شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخسر خدمات مهاجمه بسبب التواء في الكاحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - رويترز

أعلن نادي برشلونة عن إصابة المهاجم مارتن بريثويت بالتواء في الكاحل، ما يبعده عن جزء من المشوار المتبقي للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الدنماركي، الذي أحرز هدفين في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، سيغيب عن مواجهات خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، لكن برشلونة يأمل في استعادته خلال مباراة قمة مرتقبة أمام أتليتيكو مدريد المتصدر في الثامن من مايو/أيار.

وقال برشلونة في بيان: «أصيب مارتن بريثويت لاعب الفريق الأول بالتواء في الكاحل خلال المران. سيبتعد عن التشكيلة، وسيتحدد موعد عودته وفقاً لمدى استجابته للعلاج».

ويتأخر برشلونة بخمس نقاط عن أتليتيكو، لكنه يملك مباراة واحدة إضافية، وسيضمن إحراز اللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس إذا فاز بكل مبارياته المتبقية.