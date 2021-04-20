شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يواجه الجزيرة ودياً على ملعب العوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يخوض الفجيرة، مباراة ودية أمام الجزيرة في الساعة العاشرة من مساء الأربعاء على ملعب العوير بدبي، ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي؛ حيث يسعى «فخر العاصمة» لحسم لقب البطولة التي يعتلى صدارتها برصيد 50 نقطة، فيما يبحث ذئاب الفجيرة عن طوق النجاة بعد تراجع الفريق للمركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وكان الفجيرة قد أقام معسكراً إعدادياً في دبي اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، فضلاً عن خوض مباراتين أمام دبا الحصن وفرسان هيسبانيا أحد فرق الدرجة الثانية، وأعرب التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي على الرغم من معانات الصيام وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتي تسبب بعض الصعوبات، مشدداً على ضرورة التعامل بواقعية مع الأمور لأن الفريق ما زال في منطقة الخطر وتنتظره ثلاث مواجهات مصيرية مهمة بدءاً من لقاء الوحدة في الجولة المقبلة، ثم خورفكان ومن بعدها عجمان في الجولة الأخيرة، تستدعي تصويب الأخطاء وزيادة الفاعلية الهجومية حتى يقدم الفجيرة الأداء الأفضل الذي يمنحه فرصة الوصول إلى النتائج المطلوبة والعبور إلى بر الأمان.