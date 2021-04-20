شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتمسك بالمشاركة في البطولة القارية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قال إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، الثلاثاء، إن دوري السوبر الأوروبي المقترح سيكون مفيداً للنادي الإيطالي، ولكرة القدم بأكملها.

وميلان واحد من ثلاثة أندية إيطالية، إضافة إلى ثلاثة أندية من إسبانيا وستة من إنجلترا، قررت الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد الذي يهدف إلى منافسة دوري الأبطال.

وكتب جازيديس، خطاباً موجهاً للجهات الراعية لنادي ميلان والشركاء التجاريين قال فيه: «نثق بأن المسابقة الجديدة ستأسر خيال المليارات من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وستكتب فصلاً جديداً ومثيراً في تاريخ اللعبة».

وأضاف أن دوري السوبر سيوفر الدعم المطلوب لهرم كرة القدم بأكمله، من خلال توفير موارد مالية أكبر.

وأوضح جازيديس، أن ميلان لا يرغب في مغادرة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد هذه الخطوة.

ويحتل ميلان المركز الثاني متأخراً بتسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وتابع جازيديس القول: «ستبقى مسابقة الدوري البطولة المحلية الأكثر أهمية في البلاد، ويشرفنا الاستمرار فيها».