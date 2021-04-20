شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينقل خبرات اللعب فى نهار رمضان للاعبى بيراميدز قبل لقاء نكانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على نقل خبراته لزملائه بالفريق، حيث تحدث السعيد مع بعض لاعبى بيراميدز حول طريقة مواجهة نكانا الزامبى غدًا الأربعاء فى نهار رمضان وهم صائمين.
وشدد السعيد على زملائه بضرورة العمل على أن تكون الحركة بحساب داخل المستطيل الأخضر، وعدم بذل جهد مضاعف فى غير موضعه، بالإضافة إلى نقل الكرة من قدم لقدم حتى لا ينفذ مخزون الطاقة لدى اللاعبين ويُسبب ذلك هبوط فى المستوى بالدقائق الأخيرة من المباراة.
أكد عبد الله السعيد لزملائه فى بيراميدز، أن نقل الكرة بينهم مع التحرك الجماعى فى الهجوم والدفاع، سيوفر كثيرًا من الجهد المبذول، وسيساهم فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، واقتناص بيراميدز الثلاث نقاط ليضم التأهل لربع نهائى الكونفدرالية.
فى الوقت ذاته، شدد الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق، على اللاعبين بضرورة الاكثار من شرب المياه والسوائل قبل بداية صيام يوم الأربعاء، حتى يتشبع الجسم بالسوائل ولا يتأثر كثيرًا بالتعرق فى المباراة.
وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.