شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينقل خبرات اللعب فى نهار رمضان للاعبى بيراميدز قبل لقاء نكانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على نقل خبراته لزملائه بالفريق، حيث تحدث السعيد مع بعض لاعبى بيراميدز حول طريقة مواجهة نكانا الزامبى غدًا الأربعاء فى نهار رمضان وهم صائمين.

وشدد السعيد على زملائه بضرورة العمل على أن تكون الحركة بحساب داخل المستطيل الأخضر، وعدم بذل جهد مضاعف فى غير موضعه، بالإضافة إلى نقل الكرة من قدم لقدم حتى لا ينفذ مخزون الطاقة لدى اللاعبين ويُسبب ذلك هبوط فى المستوى بالدقائق الأخيرة من المباراة.

أكد عبد الله السعيد لزملائه فى بيراميدز، أن نقل الكرة بينهم مع التحرك الجماعى فى الهجوم والدفاع، سيوفر كثيرًا من الجهد المبذول، وسيساهم فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، واقتناص بيراميدز الثلاث نقاط ليضم التأهل لربع نهائى الكونفدرالية.

فى الوقت ذاته، شدد الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق، على اللاعبين بضرورة الاكثار من شرب المياه والسوائل قبل بداية صيام يوم الأربعاء، حتى يتشبع الجسم بالسوائل ولا يتأثر كثيرًا بالتعرق فى المباراة.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.