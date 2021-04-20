شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقب عن خليفة مصطفي محمد في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الزمالك في التنقيب عن خليفة مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، عبر البحث عن مهاجم مميز لدي الفرق المشاركة في نسخة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي.

ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مركز المهاجم الصريح في مقدمة أولويات صفقات القلعة البيضاء المطلوبة في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي، ورغم التعاقد مع ثنائي جديد في الهجوم الأبيض خلال يناير الماضي، لكن المدرب الفرنسي يستهدف ضم مهاجم مميز وهداف في الميركاتو المقبل.

وطلب مسئولو الزمالك من بعض وكلاء اللاعبين ترشيح مهاجمين مميزين من المتواجدين في فرق دوري الأبطال الأفريقي، وعرض الأسماء عليهم، لعرضها على الفرنسي كارتيرون واختيار الأفضل من بينهم وفقا لرؤيته الفنية ومدي قناعته بإمكانات كل لاعب من المتاحين.

من ناحية أخري، استغل كارتيرون الساعات الماضية، لعلاج لاعبي الزمالك نفسيا بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ليؤكد المدرب الفرنسي أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد علي أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند كارتيرون فقط، حيث حرص محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق على الحديث مع زملائه برفقة اللاعبين الكبار أمثال حازم إمام وطارق حامد للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد الأباتشي خلال جلسة مع زملائه على هامش المران استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.