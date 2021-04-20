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هنا الاولمبياد..ميدالية واحدة لمصر من 108 لاعبا بدورة هلسنكى 1952

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القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

 

شاركت مصر في  دورة الالعاب الأولمبية التى أقيمت عام 1952 فى العاصمة  الفنلندية هلسنكى ، بقائمة تضم 108 رياضيا فى مختلف الالعاب  ولم تحصد سوى ميدالية واحدة عن طريق عبدالعال راشد  لاعب منتخب  المصارعة الرومانية 

 

ونجح عبد العال راشد فى التتويج بالميدالية البرونزية فى وزن الريشة من 57   الى 61  كجم  وهى الميدالية الوحيدة لمصر في هذه الدورة الأولمبية. 

 

واحتلت مصر المركز الـ 40 فى ترتيب الدول المشاركة بالبطولة والتى وصل عددها الى 69  دولة .

 

وتصدرت امريكا ترتيب الدول برصيد  76  ميدالية متنوعة مقسمة الى 40 ذهبية و  19 فضية بالإضافة الى 17 برونزية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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