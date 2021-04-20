شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد..ميدالية واحدة لمصر من 108 لاعبا بدورة هلسنكى 1952 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر في دورة الالعاب الأولمبية التى أقيمت عام 1952 فى العاصمة الفنلندية هلسنكى ، بقائمة تضم 108 رياضيا فى مختلف الالعاب ولم تحصد سوى ميدالية واحدة عن طريق عبدالعال راشد لاعب منتخب المصارعة الرومانية

ونجح عبد العال راشد فى التتويج بالميدالية البرونزية فى وزن الريشة من 57 الى 61 كجم وهى الميدالية الوحيدة لمصر في هذه الدورة الأولمبية.

واحتلت مصر المركز الـ 40 فى ترتيب الدول المشاركة بالبطولة والتى وصل عددها الى 69 دولة .

وتصدرت امريكا ترتيب الدول برصيد 76 ميدالية متنوعة مقسمة الى 40 ذهبية و 19 فضية بالإضافة الى 17 برونزية.