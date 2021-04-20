شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المحلة السابق: الغزل أول من طبق الاحتراف بمصر.. وحبيب رفض رحيلي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمر عبد الله نجم غزل المحلة السابق عن كواليس فوز الفلاحين بمسابقة الدوري الممتاز للمرة الوحيدة في تاريخهم، مؤكدا: "آخر مباراة للفوز بالدوري كانت على استاد القاهرة موسم 1972 /1973 وكانت ضد البلاستيك وفزنا فيها بهدف نظيف".

قال نجم المحلة الاسبق في تصريحات لبرنامج "رد الجميل" مع أسامكة حسني على قناة الأهلي: "كنت موفق في مباراتنا ضد الأهلي على ملعب التتش وسجلت هدفين بها وانتهت المباراة بفوزنا 3 / 2 وقدمت مباراة عمري في هذا اليوم، والأهلي تحدث معي بعد هذه المباراة لضمي ولكن كان من الصعب رحيل أي لاعب من المحلة في ذلك الوقت، وتحدثوا مع المهندس محمد حبيب رئيس النادي وقتها، ولكنه رفض رحيلي للأهلي".

أكمل: "الأهلي كان يرغب في اصطحابي خلال المشاركة في احدى البطولات بكندا لمراقبتي هناك وبعدها أعود للعب مع الأهلي ولكن رفض محمد حبيب فكرة الرحيل عن غزل المحلة".

كشف: "حصلنا على 5 جنيه مكافأة الفوز على الأهلي وكانت قيمتها عالية وقتها وأعطيتها لوالدتي، وحصلنا على 500 جنيه مكافأة التتويج بالدوري وأعطيتهم لوالدي هذه المرة وقام بشراء مواشي ولكن خلال عودته بهم كانوا يموتون واحدة تلو الأخرى وخسرت نقودي بسبب ذلك، مشيرا إلى أن غزل المحلة أول من طبق النظام الاحترافي في مصر قبل تطبيه في أى مكان آخر، وكانت إقامتنا وحياتنا ومعيشتنا في النادي.

أضاف عبد الله "الأهلي ساعدنا في التتويج بدوري 1972 / 1973 بعدما فاز على الزمالك بهدف زكريا ناصف باعتباره كان المنافس الأقرب لنا على حصد اللقب لأنه كان يتفوق علينا بنقطتين، وبعد الخسارة من الفريق الأحمر أصبحنا متفوقين على الزمالك بنقطة وحسمنا اللقب في مباراة البلاستيك".