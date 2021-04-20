شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن ..مى محمد لاعبة طائرة الأهلى تقدم طريقة عمل تشيكن سويت أند ساور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

مى محمد لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل تشيكن سويت أند ساور فى الوصفة التالية:

المقادير

صدور الدجاج.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من التوابل .

صويا صوص.

ملعقة كبيرة من السكّر.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من النعناع .

ملعقة ثوم بودرة.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير

مزج الثوم البودرة، والصويا صوص، والعسل، والسكّر، والنعناع، و التوابلَ الحارّة والماء، ثمّ إشعال النار، وعقب غليان المزيج ارفعي القدر عن النار.

إذابة ملعقة النشا بملعقة من الماء الفاتر، ثُم إضافتها إلى المزيج السابق. في مقلاة مع وضع زيت الزيتون، ويقلب فيه قطع الدجاج.

وضع المزيج فوق الدجاج وتركه على نار متوسطة حتى ينضُج الدجاج.