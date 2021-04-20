شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. طارق السيد: أتمنى انتقال صلاح للريال وشفاء تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن؟".. فقرة يومية يقدمها الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون أن تستجاب فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة ثامن أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى،ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الذي تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وتمنى نجم الزمالك الأسبق استمرار التوفيق لمحمد صلاح فى الملاعب الإنجليزية موضحا أن أمنية حياته رؤية محمد صلاح لاعبا فى صفوف ريال مدريد الإسبانى.

كما حرص طارق السيد على الدعاء لمحمود تريزيجيه بالشفاء سريعا من إصابة الرباط الصليبي الى تعرض لها خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه يتمنى عودة اللاعب سريعا لاستكمال مسيرة نجاحاته.

من جهته حرص النجم المصرى محمد صلاح على الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بتعليق زينة رمضان، مهنئًا الجميع بحلول الشهر الفضيل ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وفى الخلفية زينة رمضان، صحبها يتعليق: "أتمنى لكل شخص رمضان مبارك".