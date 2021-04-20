شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: مشاكلي مع لاعبي المنتخب اقتصرت على غالي والشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، إنه لم يدخل في أزمات مع حسن شحاته خلال تواجدهما مع منتخب مصر، موضحا أنه كان يعترض باستمرار على بعض الأمور الصغيرة، لكن شوقي غريب كان يعالج هذه الاعتراضات سريعا.

وتابع زيدان، أنه لم يكن مغرورا خلال تواجده في معسكرات المنتخب الوطني ولم يتعالى على زملائه في الفريق، لكنه كان يتبع طقوس معينة منها وضع السماعة على الرأس باستمرار والاستماع للأغاني".

وأوضح زيدان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج قصة ولعبة، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أنه لم يفتعل مشاكل خلال تواجده مع منتخب مع لاعبين سوى مرتين الأولى مع أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب وحسام غالي لاعب الوسط وانتهت الانفعالات سريعا مرتين.

وكشف أنه مشكلته مع الشناوي لم تخرج عن كونها نرفزة ملعب، لكن مشكلته مع حسام غالي كانت أكبر قليلا، بسبب عصبية غالي في الملعب خلال التدريبات.

وأضاف نجم الكرة المصرية والألمانية السابق: "تعمدت خروجي من المنتخب الوطني أثناء فترة الأمريكي برادلي قبل مباراة أفريقيا الوسطى في 2013/2014، بسبب انشغالي بعروض احترافية ولكني لم ادعي الإصابة".