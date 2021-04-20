شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة إفطار لـ"لم الشمل" فى الاتحاد السكندري قبل موقعه بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، الدعوة إلى الجهاز الفنى للفريق بقياده حسام حسن، وجميع اللاعبين، والجهاز الطبي، والإداري، الى مأدبة افطار اليوم، لتحفيز اللاعبين قبل موقعه بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى محمد مصيلحى الى تصفيه الأجواء داخل الاتحاد السكندري، وتحفيز اللاعبين للحفاظ على موقع الفريق بجدول الدوري والاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم فى التاسعة مساء على ملاعب النادي بسموحه، استعداد للمواجهة الثأرية امام بيراميدز، والمقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد الإسكندرية

ويدخل زعيم الثغر المواجهة المرتقبة مكتمل الصفوف عقب عوده خالد قمر هداف الفريق، باستثناء عماد السيد حارس الفريق الذي ينتظر عفو العميد.

وحرص مصيلحي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق حثهم فيها بنسيان الخروج الكأس، والتركيز في الدوري للاستمرار في منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروي للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال مصيلحي للاعبين، إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط في مركز مؤهل لإفريقيا من بوابة الدوري الممتاز، بعد ضياع حلم كأس مصر الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1976.