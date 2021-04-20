شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى.. بيراميدز بالأسود الكامل ونكانا يظهر بالرمادى فى مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم في ستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية، الاجتماع الفني لمباراة نكانا وبيراميدز والمحدد لها الثالثة عصر غد الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يتحرك بيراميدز لملعب اللقاء في الواحدة وعشر دقائق من فندق الإقامة الذي لا يبتعد سوى 5 دقائق عن الملعب.

تقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل على أن يرتدي الحارس اللون الرمادي بالكامل، فيما سيظهر نكانا صاحب الأرض باللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأخضر بالكامل كذلك.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات بالنادي، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.