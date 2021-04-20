شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى.. بيراميدز بالأسود الكامل ونكانا يظهر بالرمادى فى مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم في ستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية، الاجتماع الفني لمباراة نكانا وبيراميدز والمحدد لها الثالثة عصر غد الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يتحرك بيراميدز لملعب اللقاء في الواحدة وعشر دقائق من فندق الإقامة الذي لا يبتعد سوى 5 دقائق عن الملعب.
تقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل على أن يرتدي الحارس اللون الرمادي بالكامل، فيما سيظهر نكانا صاحب الأرض باللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأخضر بالكامل كذلك.
مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات بالنادي، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.
وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.