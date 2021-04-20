شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الـ 20 دقيقة لـ"كباتن" الزمالك لنسيان خسارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد لاعبى الزمالك الكبار، جلسة خاصة مع زملائهم بالفريق على هامش المران الجماعي اليوم، للحديث عن تداعيات خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي مساء الأحد، بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التي استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.

وشهدت الجلسة المطالبة بضرورة التركيز في المباريات القادمة، وتحسين النتائج، بسبب حالة الاستياء التي ظهرت لدي الجماهير وأكد كباتن الزمالك خلال الحديث مع زملائهم، أن الجماهير قدمت الدعم المطلوب للفريق طوال الفترة الماضية، لذلك يجب بذل أقصي جهد لديهم لمصالحة الجماهير.

وخسر الزمالك من الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.