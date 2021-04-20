الزمالك يفقد جهود مدافعه محمود علاء أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأكد غياب محمود علاء مدافع فريق الزمالك، عن لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي المقبل في إطار مباريات الدوري، بسبب الإيقاف.

ويغيب علاء عن مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي بعدما حصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يحصل على البطاقة الثانية في لقاء حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر.

وتلقى محمود علاء البطاقة الثالثة في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي التي خسرها فريقه فهدفين لهدف، وأضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس الأهلي علي لطفي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة لكنه لعب مباريات أقل ويتبقى له 3 مباريات، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة.