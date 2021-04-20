القيعي: خطوة واحدة أوقفت انتقال شيكابالا للأهلي.. وخططت لمشروع لرمضان وإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان يخطط لتواجد الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبيّ بيراميدز الحاليين، ليصبحا من القيادات الإدارية في القلعة الحمراء.

وأشار القيعي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إلى أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك الحالي، كان على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي أثناء تواجده كلاعبًا في باوك اليوناني.

وقال القيعي: "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي لم أتخيل حدوثه، كنت أخطط في رأسي لمشروع له مع شريف إكرامي، كنت أرى أن يصبحا من قيادات الأهلي بعد اعتزالهما".

وأكمل: "لو تفاوضت مع رمضان صبحي مبكرًا لربما لم يتشتت تركيزه كما حدث، كان بإمكاني إقناعه بتحقيق مكاسب مالية أكبر إذا ظل في الأهلي، فالأسبوع الذي رحل فيه فسخ تعاقد إعلاني بقيمة 4 ملايين جنيه".

وأضاف: "الزمالك لم يكن يفكر في ضم شيكابالا في الوقت الذي كنت أتابعه وهو في اليونان وكنت معجب به للغاية".

وأردف: "شيكابالا تحدث معي مرتين أو ثلاث للانتقال إلى الأهلي لأنه كان يرغب في العودة لمصر، وبالفعل تفاوضنا مع باوك وكانت الأمور تسير على ما يرام".

واختتم: "شيكابالا وقع على عقود انتقاله للأهلي وتقاضى مقدم التعاقد، وكنا ننتظر الاستغناء من باوك مقابل 650 ألف يورو، لكن إقالة رئيس النادي اليوناني أوقفت كل شيء وعادت المفاوضات لنقطة الصفر".