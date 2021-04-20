نتيجة مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا «ريمونتادا قاسية لأصحاب السعادة»

تعرف على نتيجة مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قلب نادي الوحدة الإماراتي تأخره ليحقق الفوز على الريان القطري بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في مدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتقدم الريان بهدفي شجاع خليل زاده في الدقيقة (13) وعبدالعزيز حاتم (54)، قبل أن يرد الوحدة بثلاثية عن طريق مانع عياض عند الدقيقة (66) وخليل إبراهيم (85) وفارس جمعة (90+5).

وانطلقت صافرة بداية مباراة الريان والوحدة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية وقطر، 18:30 بتوقيت الإمارات.

وبدأ الريان المباراة بقوة وسنحت له فرصة بالدقيقة الخامسة عبر تسديدة عبدالعزيز حاتم التي أبعدها الحارس محمد الشامسي، ورد الوحدة عبر تسديدة عمر خربين التي مرت خارج المرمى.

ونجم فريق الريان في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، بعدما نفذ عبدالعزيز حاتم ركلة حرة مباشرة لم ينجح دفاع الوحدة في التعامل معها فوصلت الكرة إلى شجاع خليل زيادة ليسدد في الشباك عند الدقيقة (13).

وفي الشوط الثاني، واصل الريان ضغطه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة (54) بعدما أرسل يوهان بولي تمريرة عكسية وصلت أمام عبدالعزيز حاتم ليسدد في المرمى.

وكانت ردة فعل الوحدة قوية بعد هذا الهدف، فسدد البديل تيم ماتافز كرة خطيرة لكن القائم تدخل ليحرمه من التسجيل في الدقيقة (57).

ونجح الوحدة في تقليص الفارق عن طريق مانع عياض من متابعة لكرة مرتدة من دفاع الريان إثر تسديدة خليل إبراهيم (66).

وعاد خليل إبراهيم ليسجل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة (85) بعدما تابع رمية التماس التي نفذها ماتافاز ليسدد كرة سكنت شباك الحارس فهد يونس.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل خطف الوحدة هدف الفوز الثمين عندما أرسل عبدالله الكربي تمريرة عرضية ارتقى لها فارس جمعة وحولها برأسه داخل المرمى (90+5)، لتنتهي المباراة بين أصحاب السعادة والريان بنتيجة (3-2).

ويتصدر بيرسيبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، 4 نقاط من ثلاث مباريات للوحدة، ونقطتين لفريق جوا الهندي ونقطة للريان القطري.