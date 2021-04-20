يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يصطدم نادي النصر السعودي بفريق فولاد خوزستان الإيراني في مباراة حاسمة بمشوار الفريقين، على ستاد جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وسيتمكن الفائز من النصر وفولاد خوزستان من الإبتعاد في صدارة ترتيب المجموعة، وبالتالي أخذ خطوة هامة في مشوار التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام خصمه اليوم فولاد خوزستان، مقابل نقطة لكل من الوحدات والسد.

وشهدت الجولة الأولى، تعادل النصر مع الوحدات (0-0)، وفولاد خوزستان مع السد (1-1)، في حين شهدت الجولة الثانية، فوز النصر على السد (3-1)، وفولاد على الوحدات (1-0).

بث مباشر النصر وفولاد

وتذاع مباراة النصر وفولاد خوزستان على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وفولاد خوزستان في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الثلاثاء، السد القطري مع الوحدات الأردني على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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