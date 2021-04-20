بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وباختاكور في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يطمح نادي الشارقة الإماراتي في الابتعاد في الصدارة عندما يواجه باختاكور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، على ملعب الشارقة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

في المقابل سيسعى باختاكور إلى تحقيق أول فوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام تركتور سازي تبريز الإيراني، والقوة الجوية في الجولة الثانية.

ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعدما حصد 4 نقاط في أول مباراتين ونجح في المحافظة على نظافة شباكه، وتعتبر مواجهته أمام باختاكور اليوم هي الأولى في تاريخ البطولة أمام فريق من أوزبكستان.

ويتواجد باختاكور الأوزبكي وتركتور الإيراني في المركز الثاني برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يقبع القوة الجوية العراقي في المركز الرابع بنقطة واحدة في رصيده.

بث مباشر الشارقة وباختاكور

وتذاع مباراة الشارقة وباختاكور على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “محمد الخامسي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة وباختاكور في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجوعة ذاتها، اليوم الثلاثاء، القوة الجوية العراقي مع تركتور الإيراني على نفس الملعب “الشارقة”.

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