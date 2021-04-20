يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السد والوحدات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يخوض نادي السد القطري والوحدات الأردني مواجهة حاسمة عندما يتقابلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويدخل السد المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، وذلك من أجل إنعاش فرصته في المنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام فولاد خوزستان الإيراني، وخسارته في الثانية أمام النصر السعودي.

في المقابل لا زال الوحدات يبحث عن تسجيل الهدف الأول له في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث أخفق في التسجيل خلال أول مباراتين، ولكن في الوقت ذاته أظهر الفريق الأردني صلابة دفاعية من خلال دخول هدف واحد فقط في مرماه حتى الآن.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن الثاني فولاد خوزستان الإيراني، مقابل نقطة لكل من الوحدات الأردني والسد القطري.

بث مباشر السد والوحدات

وتذاع مباراة السد والوحدات على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد اليوسف”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد والوحدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية وقطر والاردن، 22:00 بتوقيت الإمارات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الثلاثاء، النصر السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني على ستاد جامعة الملك سعود “مرسول بارك”.

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