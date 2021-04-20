اخبار الرياضه

الامارات | غوارديولا: مشروع الدوري السوبر الأوروبي "لا يمت إلى الرياضة"

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: مشروع الدوري السوبر الأوروبي "لا يمت إلى " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الاسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم أن "مشروع الدوري السوبر الاوروبي "لا يمتّ الى الرياضة"، في أول تصريح واضح وصريح معادٍ لهذه المسابقة المنشقة عن دوري الابطال من أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة.

وقال إن النظام المغلق للبطولة الجديدة "لا يمت الى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست عندما تكون ضامنًا للنجاح، ليست رياضة عندما عندما لا يكون مهمًا إذا خسرت". ويضمن مشورع الدوري السوبر الاوروبي الذي سيتنافس فيه 20 فريقًا مقعدًا للأندية المؤسسة كل عام حيث من المتوقع أن يرتفع عددها من 12 الى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل وفق معايير تحدد لاحقًا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا