الامارات | غوارديولا: مشروع الدوري السوبر الأوروبي "لا يمت إلى الرياضة"

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: مشروع الدوري السوبر الأوروبي "لا يمت إلى الرياضة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الاسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم أن "مشروع الدوري السوبر الاوروبي "لا يمتّ الى الرياضة"، في أول تصريح واضح وصريح معادٍ لهذه المسابقة المنشقة عن دوري الابطال من أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة.

وقال إن النظام المغلق للبطولة الجديدة "لا يمت الى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة. ليست رياضة عندما تكون ضامنًا للنجاح، ليست رياضة عندما عندما لا يكون مهمًا إذا خسرت". ويضمن مشورع الدوري السوبر الاوروبي الذي سيتنافس فيه 20 فريقًا مقعدًا للأندية المؤسسة كل عام حيث من المتوقع أن يرتفع عددها من 12 الى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل وفق معايير تحدد لاحقًا.

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