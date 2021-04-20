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الامارات | مفاجأة.. أول حكم قضائي يصدم "ويفا" و"فيفا" وينحاز للدوري السوبر

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، بمنع الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح "حرباً" في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة (فرانس برس)، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها "تأمر فيفا وويفا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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