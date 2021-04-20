الامارات | مفاجأة.. أول حكم قضائي يصدم "ويفا" و"فيفا" وينحاز للدوري السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أول حكم قضائي يصدم "ويفا" و"فيفا" وينحاز للدوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، بمنع الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح "حرباً" في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة (فرانس برس)، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها "تأمر فيفا وويفا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news