شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: شيكابالا وقع للأهلي بعدما طلب مني الانضمام للنادي 3 ‏مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه كان يتابع محمود عبدالمنعم شيكابالا، خلال فترة احترافه في الدوري اليوناني، وكان ينال اعجابه بشدة.

وأضاف القيعي خلال تصريحات إذاعية:«الزمالك لم يكن يرغب في استعادة محمود شيكابالا خلال فترة احترافه في اليونان».

واكمل:«شيكابالا تحدث معي خلال 3 مرات وطلب مني الانضمام لصفوف النادي الأهلي».

وأنهى تصريحاته مفجراً مفاجأة: «شيكابالا وقع للنادي الأهلي وحصل على مقدم التعاقد وكنا ننتظر فقط الاستغناء الخاص من نادي باوك اليوناني مقابل 650 ألف دولار، ولكن إقالة رئيس باوك أعاد الأمور لنقطة الصفر».