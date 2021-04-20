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عدلي القيعي: شيكابالا وقع للأهلي بعدما طلب مني الانضمام للنادي 3 ‏مرات

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه كان يتابع محمود عبدالمنعم شيكابالا، خلال فترة احترافه في الدوري اليوناني، وكان ينال اعجابه بشدة.

وأضاف القيعي خلال تصريحات إذاعية:«الزمالك لم يكن يرغب في استعادة محمود شيكابالا خلال فترة احترافه في اليونان».

واكمل:«شيكابالا تحدث معي خلال 3 مرات وطلب مني الانضمام لصفوف النادي الأهلي».

وأنهى تصريحاته مفجراً مفاجأة: «شيكابالا وقع للنادي الأهلي وحصل على مقدم التعاقد وكنا ننتظر فقط الاستغناء الخاص من نادي باوك اليوناني مقابل 650 ألف دولار، ولكن إقالة رئيس باوك أعاد الأمور لنقطة الصفر».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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