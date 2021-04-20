شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم في مدينة ندولا بزامبيا استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجرى المران لمدة ساعة واحدة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، والذي يستضيف اللقاء والذي لا يبعد سوى ٥ دقائق فقط عن فندق إقامة بيراميدز في المدينة.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة خاصة وأن المران يقام في نهار شهر رمضان، بجانب تقسيمة في منتصف الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وإعلان جاهزيتهم للمباراة الهامة، إضافة تدريبات التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

ويحتاج بيراميدز لتحقيق الفوز على نكانا بأي نتيجة ليصل إلى النقطة التاسعة ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي من الكونفدرالية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.