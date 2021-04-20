شكرا لقرائتكم خبر عن كاسانو: أطالب بطرد يوفنتوس وإنتر وميلان من الدورى الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أنطونيو كاسانو، نجم ميلان وإنتر وريال مدريد السابق، بطرد أندية يوفنتوس، الإنتر وميلان من بطولة الدورى الإيطالى لأن «كرة القدم ملك للناس» على حد تعبيره، وذلك بعد قرار الثلاثي بالمشاركة في انشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي مع 9 أندية أخرى.

ومع ذلك، يتمسك الثلاثي بالمشاركة في الدوري الإيطالي على الرغم من انضمامهم للمنافسة الجديدة، إلى جانب أندية برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال.

وكان ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أعلن أن اللاعبين الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي، سيتم منعهم من المنافسات الدولية.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها موقع «فوتبول إيطاليا»، «من المستحيل التفكير في مثل هذه المنافسة، ويجب أن تفهم الأندية الكبرى أن كرة القدم ملك للناس، لا يمكن ترك الفرق الصغيرة جانبا، أطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بطرد الإنتر، ميلان ويوفنتوس من دوري الدرجة الأولى الإيطالي».

وختم كاسانو «دعهم يلعبون الدوري الخاص بهم، ودعونا نرى ما سيحدث، يجب أن يقف جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي ضد هذا، 12 فريقا لا يمكنهم حكم كرة القدم».