شكرا لقرائتكم خبر عن من ديربي مانشستر إلى ليستر ووست هام .. مصير قمة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الاتحادات المحلية عملها في تحذير الأندية من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في وقت قريب.

وطالب عدد من نجوم الكرة الإنجليزية في مقدمتهم جاري نيفل، قائد مانشستر يونايتد السابق، بضرورة معاقبة الأندية المشاركة في البطولة المقترحة بالهبوط إلى الدرجات الأدني وعدم السماح لهم بمواصلة المنافسة خلال الموسم الحالي.

وسيعاني الدوري الإنجليزي من تراجع كبير على مستوى المنافسة في حالة استبعاد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، نظراً لإعلان كبار البريميرليج التواجد في البطولة الجديدة (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، أرسنال، توتنهام، تشيلسي).

المدهش أن الأندية التي سيتم استبعادها من المسابقة الأشهر، تحتل المركز الأولى في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يتنافس ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ووست هام صاحب المركز الرابع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيأتي إيفرتون ثالثاً وسط منافسة شرسة من ليدز يونايتد ومحاولة لحاق بالمقدمة من أستون فيلا وولفرهامبتون.