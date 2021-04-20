شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب التنزاني يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد فريق الشباب التنزاني مع التونسي نصرالدين النابي من أجل تولي المسئولية الفنية للفريق الأول خلال الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تنظم إدارة النادي مؤتمر صحفي في العاصمة دار السلام لتوقيع العقود والإعلان عن بنود الاتفاق ومدة التواجد التي من المفترض أن تكون موسمين قابلة للتجديد في حالة تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وطلب النابي من إدارة ناديه الجديد التعاقد مع أيمن اليماني كمحلل أداء وذلك بعد عمله معه في قيادة المريخ السوادني في بداية الموسم الحالي.

ويعد نصرالدين النابي من الأسماء المميزة في عالم التدريب بالقارة السمراء وسبق له قيادة عدة أندية يأتي في مقدمتها الإسماعيلي وفيتا كلوب ومازيمبي بالإضافة إلى المريخ السوداني.