شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: الأهلي يصعب من مواجهة الزمالك..وهدفنا الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي لإنتاج الحربي، عن صعوبة مباراة فريقه مع الزمالك، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإنتاج الحربي مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء بعد غدٍ الخميس، على ستاد السلام، ضمن مباريات مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد مهدي، في تصريحات تلفزيونية: "مباراة الزمالك صعبة للغاية، خاصة أنها تأتي بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف"، مضيفًا :"نسعى للفوز على الزمالك وحصد نقاط المباراة الثلاثة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، في ظل موقفنا الصعب في جدول ترتيب الدوري".

وأضاف: "ندخل المباراة في موقف صعب جداً ونسعى لتجميع نقاط قدر المستطاع، خاصة أن هذا اللقاء مؤجل ونحتاج إلى إنهاء الدور الأول بأعلى عدد من النقاط"، مضيفًا :"الفريق قدم أداء جيد في المباريات الماضية، وكنا نستحق الفوز على وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، وسنخرج من هذا الموقف الصعب قريباً.

وأشار: "التغيير الفني في المدربين كان أمر خارج عن إرادتنا باستثناء مختار مختار فقط، ولا أريد الحديث عن موقف حمادة صدقي لأنه اتخذ قرار الرحيل في وقت غير مناسب"، مضيفًا :" أحمد كشري دم جديد وقريب من اللاعبين ويبحث عن النجاح وخضنا فترة إعداد قوية.