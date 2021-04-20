شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي: «كرة القدم هي لعبة للجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكّد ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان أن لناديه قناعة راسخة بأن كرة القدم هي لعبة للجميع مبيناً أن اقتراحا لتطوير المنافسات من دون دعم اليويفا لن يحل المشكلات.

وقال الخليفي الذي أعيد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا إن هذا الانتخاب يأتي في لحظة محورية تمر بها كرة القدم، حيث يجب أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معًا، مؤكّداً الحاجة الواضحة للنهوض بالنموذج الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي جاء نتاجاً لمشاورات مكثّفة استمرت لأربعة وعشرين شهراً .

وأوضح الخليفي أنّ أي اقتراح بدون دعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحل المشكلات التي تواجه مجتمع كرة القدم حاليًا، ولكنه مدفوع بدلاً من ذلك بالمصلحة الذاتية.