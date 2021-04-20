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الخليفي: «كرة القدم هي لعبة للجميع»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكّد ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان أن لناديه قناعة راسخة بأن كرة القدم هي لعبة للجميع مبيناً أن اقتراحا لتطوير المنافسات من دون دعم اليويفا لن يحل المشكلات.

وقال الخليفي الذي أعيد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا إن هذا الانتخاب يأتي في لحظة محورية تمر بها كرة القدم، حيث يجب أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معًا، مؤكّداً الحاجة الواضحة للنهوض بالنموذج الحالي لمسابقة الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي جاء نتاجاً لمشاورات مكثّفة استمرت لأربعة وعشرين شهراً .

وأوضح الخليفي أنّ أي اقتراح بدون دعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحل المشكلات التي تواجه مجتمع كرة القدم حاليًا، ولكنه مدفوع بدلاً من ذلك بالمصلحة الذاتية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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