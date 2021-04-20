شكرا لقرائتكم خبر عن ابن ناصر: مهرجانات الرياضة ثقافة جديدة في صناعة النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر بمبادرة اتحاد كرة الطائرة بإطلاق مهرجانات البراعم (نجوم المستقبل) في 7 مناطق بمشاركة 600 لاعب، معتبراً ذلك ثقافة جديدة في صناعة جيل من النجوم من أجل رياضة مستدامة والمحافظة على إنجازاتها.

وقال: «نتمنى من الاتحاد الجديد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي أن تكون هذه المبادرة هي بداية الانطلاقة لعودة الطائرة السعودية إلى وضعها الطبيعي، ونحن على ثقة كبيرة بأن الدعم والاهتمام سيحقق النجاح بإذن الله»، مشيرا إلى أن التعاون والاهتمام بلعبة الكرة الطائرة من قبل الأندية على مستوى جميع مناطق المملكة سيجني ثماره في المستقبل القريب. وأضاف: «ما شاهدناه في بطولة كأس الاتحاد وكأس النخبة دليل على التطور الملحوظ الذي يؤكد أن التنافس والارتقاء بالمستوى الفني من الفرق المشاركة سيحقق الأهداف التي ينتظرها محبو اللعبة التي تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في العالم».