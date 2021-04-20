شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: المدرب ركز على الجانب المعنوي للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدى مدرب الأهلي لوريورنتيو ريجيكامب مخاوفه من وقوع الإصابات في فريقه، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق مع الشرطة العراقي غدا الأربعاء.

وقال "بالنسبة لنا فإن هناك مباراتين لنا أمام فريق الشرطة، وإذا حققنا نتائج إيجابية فإن حظوظنا سوف تتعزز، نأمل بأن لا تحدث إصابات كثيرة في صفوفنا، نركز على مباراة الغد، لدينا 30 لاعباً في فريقنا، نأمل بالوصول إلى التشكيلة الأمثل التي ستخوض التشكيلة الرئيسية".

وقال ريجيكامب "ماتريتا سيغيب عن المباراة القادمة بسبب الإصابة، مباراة الشرطة ليست سهلة، هم يسعون إلى تحقيق الانتصار، ولهذا فإننا سنواجه منافس قوي بغض النظر عن النتائج السابقة".

وزاد "الكثير من اللاعبين مروا بظروف صعبة، وأقوم بالتحدث إليهم دائماً بعد كل مباراة لكي يعربوا عن ما بداخلهم من مشاعر وهذا جزء من وظيفتي".

من جهته قال نجم الفريق الشاب، عبدالرحمن غريب "طموحاتنا مشتركة مع فريق الشرطة لتعويض الكثير من النقاط التي فقدناها، تحدث إلينا المدرب وعمل على تحفيزنا من الناحية المعنوية، التعادل في المباراة السابقة يمنحنا الدافع الكبير للظهور بصورة مختلفة في لقاء الغد".