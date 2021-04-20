شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكل سعيد» يبلغ نصف نهائي البادل تنس بدورة ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق «أنكل سعيد» تألقه ببلوغه نصف نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنويًا في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى يوم 29 إبريل الجاري.

جاء وصول فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد إلى المربع الذهبي على حساب الثنائي لويس كوبو وسالفادو ميدينا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6.

ولحساب الفئة نفسها (البرونزية رجال) حجزت 3 فرق أخرى تأهلها إلى المربع الذهبي، حيث ضمن الثنائي حميد غانم الهاجري وفرحان هدّى بطاقة العبور إلى نصف النهائي بتغلبهما على خالد الكمالي وعبد الله القاسم بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، وتأهل الثنائي توماس بينارويا وحازم شيش على حساب عمر إبراهيم وراشد أهلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و6-7 و6-1، وفي المباراة الرابعة ضمن الثنائي جوردي وايغناسيو باروسو تأهلهما على حساب علي أهلي وحمد أهلي بمجموعتين نظيفتين 6-3 و7-6.

سعيد حارب: الحدث سجل نمواً في أعداد المشاركين

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن جميع منافسات النسخة الحالية من الدورة سجلت نمواً في أعداد المشاركين في الرياضات المدرجة ضمن برنامج الدورة مما يدل على مكانة الرياضة في دولة الإمارات وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع.

وقال حارب: «عملت اللجنة المنظمة على توزيع المنافسات على عدة أيام لكل رياضة من أجل ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن سلامة المشاركين هي هدفنا الأول، ولذلك فقد تم تنظيم تصفيات وأدوار تمهيدية في بطولة البادل تنس من أجل اختيار المشاركين في الأدوار النهائية لمختلف الفئات».