شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: ندمت على عدم الانضمام لمنتخب مصر فى 2006.. وتجربة الانتاج "غلطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، أنه حزن كثيرا وندم على اعتذاره عن الانضمام لمنتخب مصر في 2006، خاصة بعد الأداء المشرف للفراعنة في هذه النسخة والتتويج باللقب.

وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج قصة ولعبة، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، إن توقيت انتقاله للدوري الإماراتي عبر بوابة فريق بني ياس، كان توقيتا خاطئا وندم بشدة عليه.

وتابع نجم دورتموند السابق: "بعد مشواري مع دورتموند كان يجب الانتقال لنادي أكبر من بني ياس الإماراتي، حتى لو كان الاحتراف في الدوري الإماراتي ضروريا فكان يجب أن يكون عبر فريق أكبر مثل العين".

وكشف زيدان كواليس رحيله عن الفريق الإماراتي، موضحا أن مسئولي بني ياس اتهموه بالغرور لكنهم في الحقيقة قصروا في علاجه بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي قائلا: "النادي لم يهتم بعلاجي وتأهيلي وعملت كل حاجة على حسابي".

وأوضح زيدان أنه نادم على خطوة الانتقال لفريق الإنتاج الحربي موضحا أنه قبل هذا التحدي بسبب وجود شوقي غريب الذي يكن له بكل التقدير والفضل في مشواره الكروي، موضحا أنه لعب مباراتين فقط ولم تكن التجربة موفقة وكان الأفضل الاعتزال قبلها".