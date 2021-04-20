شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عرفه السيد: يهوى المشويات ويحب أفلام الإمبراطور والدون لاعبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عرفة السيد مهاجم سموحة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام وأحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كريستيانو رونالدو