شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. محمد صلاح يقود المنتخب لاغتيال غينيا على أرضها بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو للدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الحالى، مع منتخب مصر فى شباك غينيا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

واستطاع محمد صلاح أن يخطف ثلاث نقاط للمنتخب من أرض منتخب غينيا فى الوقت القاتل مستغلا تمريرة مميزة من أحمد تمساح ليسكنه فى شباك غينيا معلنا تقدم المنتخب 3 /2.

افتتح المنتخب الغينى أهداف المباراة عن طريق سليمان كامارا فى الدقيقة (20)، ونجح محمد أبو تريكة فى تسجيل هدفين فى دقيقتين " 60 و62" ليحول تأخر المنتخب لتقدم، ولكن تعادل المنتخب الغينى فى الدقيقة 88 عن طريق جبريل بنغورا، ولكن رغفض محمد صلاح أن تمر المباراة دون ترك بصمة واضحة واستغل تمريرة رائعة من تمساح ليسجل هدف الفوز للمنتخب.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيدها لـ60 نقاط مقابل 3 لمنتخب غينيا ونقطة لكل من زيمبابوى وموزمبيق.