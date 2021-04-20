شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أحمد الأحمر الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ أحمد الأحمر لاعب الزمالك لكرة اليد، بإنجاز غير مسبوق حيث أنه الرياضي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في جميع الرياضات الجماعية.

وتوج أحمد الأحمر مع فريقه الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز على سبورتنج بنتيجة 33-31، في المباراة النهائية التي أقيمت في الرأس الأخضر.

ويعتبر هذا اللقب هو رقم 12 في تاريخ الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لينفرد بصدارة قائمة الأندية الفائزة بالبطولة، ويأتي خلفه مولودية الجزائر بـ11 لقبًا، وثالثًا الأهلي المصري بـ5 ألقاب.

ويقول أحمد الأحمر، أن هذا اللقب هو الأغلى في مسيرته، حيث أصبح اللاعب رقم واحد في حصد الألقاب الجماعية في كرة اليد وجميع الرياضات الجماعية الأخرى ، بعدد 19 لقبًا.

وسبق للأحمر الفوز بـ12 بطولة قارية متنوعة مع نادي الزمالك، منها 4 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا، و5 ألقاب للسوبر الإفريقي، و3 ألقاب لأندية أبطال الكؤوس، ومع نادي الإفريقي التونسي، حقق الأحمر بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، وبعيدًا عن قارة إفريقيا، حصد نجم الزمالك 4 ألقاب قارية آسيوية، مع نادي الجيش القطري لقبين لأندية أبطال آسيا، وحقق لقبين لبطولة آسيا للأندية الأبطال مع نادي أهلي جدة السعودى، ومع فريق السد اللبنانى.