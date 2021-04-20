شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يخضع لاختبارات رابيد تيست استعدادا للمقاولون العرب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق وادي دجلة لاختبارات رابيد تيست، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء لاستعدادا لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد دجلة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الدجلاوي خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كاس مصر أمس، تجنبا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كاس مصر.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.