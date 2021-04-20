شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي يكشف استعدادات الإنتاج للزمالك ويؤكد: هدفنا الـ 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، عن أخر استعدادات فريق الانتاج للقاء الزمالك المقرر له بعد غد الخميس في الدوري العام، وقال مهدي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": وضعنا قائمة الـ 25 لاعباً وسنخضع لتحليل "رابيد تيست" اليوم، والمباراة لن تكون سهلة أمام الزمالك، خاصة أنها تأتي بعد لقاء الأهلي، ونسعى للفوز بالثلاثة نقاط أو على الأقل عدم خسارة المباراة.

أضاف: ندخل المباراة في موقف صعب جداً ونسعى لتجميع نقاط قدر المستطاع، خاصة أن هذا اللقاء مؤجل ونحتاج إلى إنهاء الدور الأول بأعلى عدد من النقاط، وحصدنا نقطة من وادي دجلة وكنا متقدمين على سيراميكا لكنهم تعادلوا معنا، وسنخرج من هذا الموقف الصعب قريباً.

واصل: التغيير الفني في المدربين كان أمر خارج الإرادة باستثناء مختار مختار فقط، ولا أريد الحديث عن موقف حمادة صدقي لأنه اتخذ قرار الرحيل في وقت غير مناسب، وأحمد كشري دم جديد وقريب من اللاعبين ويبحث عن النجاح وخضنا فترة إعداد قوية.

واختتم: استغنينا عن لاعبين فقط برغبتنا، ولكن كان هناك لاعبين أخرين تنتهي عقودهم في يناير وكان يجب الاستفادة من بيعهم مثل عامر عامر، واختلفنا مع شديد في الماديات، وباسم مرسي كان يفكر في عرض الزمالك أكثر من الانتاج.