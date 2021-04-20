شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. ياسمين نوح: مأكولات بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع ياسمين نوح كابتن فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك ، التى كشف عن الإفطار التى ستتناوله فى ثامن أيام شهر رمضان ، مؤكدة على أنها ستتناول اليوم "مأكولات بحرية".

و قالت ياسمين نوح أنها لها طقوس وعادات رمضانية دينية والإحتماعية مع الأقارب والأصدقاء ، مشيرا إلى إنها فى رمضان هذا العام تنفذ برنامج تأهيلى للتعافي من الصليبى بعدما أجرت جراحة ناجحة مؤخرا .

وتحرص نوح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أن ياسمين نوح تحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزلها بصحبة أبنتها وأسرتها فى ظل المحافظة على الإجراءات الإحترازية .