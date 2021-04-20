مصر تستضيف بطولة فيرست الدولية لأساتذة الشطرنج من 23 ابريل إلى 1 مايو

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لإستضافة بطولة فيرست الدولية للأساتذة الشطرنج والتي تقام في الفترة من 23 أبريل وحتى 1 مايو ، تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج بمشاركة أكثر من 50 لاعب دولي محترف في تنافس هو الأول من نوعه بمصر .

تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية.

ويأتي أهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا و بطل البحر الأوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا.

وفتحت اللجنة المنظمة المجال أمام محبي و متابعي اللعبة للحضور و مشاهدة المباريات بشكل يومي ابتدءا من الساعة العاشرة مساء.

وتبذل اللجنة المنظمة للبطولة جهودا مكثفة لاخراج البطولة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر في ظل تنظيم العديد من الأحداث و المسابقات الدولية في مصر الفترة الماضية و ذلك في ظل رؤية و اهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضية