شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة فيرست الدولية لأساتذة الشطرنج من 23 ابريل إلى 1 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لإستضافة بطولة فيرست الدولية للأساتذة الشطرنج والتي تقام في الفترة من 23 أبريل وحتى 1 مايو ، تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج بمشاركة أكثر من 50 لاعب دولي محترف في تنافس هو الأول من نوعه بمصر .
تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية.
ويأتي أهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا و بطل البحر الأوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا.
وفتحت اللجنة المنظمة المجال أمام محبي و متابعي اللعبة للحضور و مشاهدة المباريات بشكل يومي ابتدءا من الساعة العاشرة مساء.
وتبذل اللجنة المنظمة للبطولة جهودا مكثفة لاخراج البطولة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر في ظل تنظيم العديد من الأحداث و المسابقات الدولية في مصر الفترة الماضية و ذلك في ظل رؤية و اهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضية