شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته على ملعب "ليفى" استعدادا لمواجهة نكانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم في مدينة ندولا بزامبيا استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي فى الثالثة عصر غدا الأربعاء في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجرى المران لمدة ساعة واحدة على ستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، والذي يستضيف اللقاء والذي لا يبعد سوى 5 دقائق فقط عن فندق إقامة بيراميدز في المدينة.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة خاصة وأن المران يقام في نهار شهر رمضان، بجانب تقسيمة في منتصف الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وإعلان جاهزيتهم للمباراة الهامة، إضافة تدريبات التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط. وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.



بيراميدز يستعد لنكانا



بيراميدز



تدريب احمد الشناوى



تدريب بيراميدز



تدريب شريف اكرامى



جون انطوى



خالد عبد الله وتدريب حراس بيراميدز



مران بيراميدز الختامى