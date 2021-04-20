شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: محمد صلاح يستحق قيادة الفرعنة والمؤجلات تحسم الدوري للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، على قرار الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري، على منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، وقال ضياء السيد في تصريحت لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: محمد صلاح يستحق أن يحمل شارة بلده بعد هذه المكانة التي وصل إليها، وأرفع القبعة للسولية وحجازي والنني، هذا قرار جيد وأشكر حسام البدري وجهازه الفني على هذا القرار.

واصل متحدثاً عن علي لطفي حارس مرمى الأهلي: علي لطفي يستحق لقب رجل مباراة القمة لأنه تحمل الكثير من ضغوط الإعلام والسوشيال ميديا بسبب غياب محمد الشناوي أفضل حارس في مصر، ونجح في الحفاظ على النتيجة بعد التصدي لركلة الجزاء وإخراج هدف محقق من على خط المرمى.

أضاف: يأتي محمد شريف وأيمن أشرف ورامي ربيعة بعد علي لطفي كنجوم في اللقاء بعد ذلك، ورامي ربيعة مثال رائع للاعب الذي يسعى خلف هدفه، هذا اللاعب لم يشارك في كأٍ العالم للأندية وكان قريباً من الرحيل للمقاولون ولكنه عندما لعب أثبت جدارته بالمشاركة، وهذا نموذج لأي لاعب يبحث عن فرصة للمشاركة.

واصل: في حالة فوز الأهلي بمؤجلاته سيكون حسم الدوري بنسبة كبيرة لأن هذا يشكل ضغط نفسي على المنافسين، وأعتقد المصري والاتحاد سيختمان الموسم في المربع الذهبي.

واختتم: بيراميدز لديهم أزمات كثيرة تؤثر على الفنيات بشكل كبير، ومستواهم متذبذب وهناك حالة عدم توفيق في الأهداف التي يتم تسجيلها فيهم وكأنها عقاب.